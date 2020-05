Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vivendi a porté sa participation dans Lagardère à 16,48% Reuters • 25/05/2020 à 09:55









PARIS, 25 mai (Reuters) - Vivendi VIV.PA a encore accru sa participation au capital de Lagardère LAGA.PA pour la porter à 16,48%, annonce l'Autorité des marchés financiers dans un avis publié lundi. Le groupe contrôlé par Vincent Bolloré compte poursuivre ses achats d'actions Lagardère sous réserve des conditions de marché mais n'a pas l'intention de prendre le contrôle de Lagardère, précise Vivendi dans cet avis sur une déclaration du franchissement de seuil de 15%. Cette hausse de la participation de Vivendi intervient alors que Bernard Arnault, PDG du géant français du luxe LVMH LVMH.PA , a annoncé son entrée au capital de la holding personnelle d'Arnaud Lagardère. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées LVMH MOET VUITTON Euronext Paris -0.03% LAGARDERE Euronext Paris +13.92% VIVENDI Euronext Paris +0.69%