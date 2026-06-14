 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vitrines brisées, Tesla incendiée lors d'une marche anti-G7 à Genève
information fournie par Reuters 14/06/2026 à 18:24

par Olivia Le Poidevin

Des manifestants ont brisé les vitrines d'une banque et incendié une voiture Tesla à Genève dimanche en marge d'un défilé hostile au sommet du G7 qui va s'ouvrir de l'autre coté de la frontière, à Evian-les-Bains (Haute-Savoie).

Le cortège, sinon largement pacifique, a rassemblé jusqu'à 7.000 personnes, selon la police, qui a dit avoir confisqué des couteaux et des engins pyrotechniques.

Les manifestants expliquent protester contre le G7, symbole selon eux de la concentration des pouvoirs politiques et économiques. La semaine dernière, Elon Musk, propriétaire de Tesla et ancien conseiller du président américain Donald Trump, est devenu le premier trillionnaire du monde, alimentant l'iée que les inégalités continuent de se creuser à travers le monde.

"Pour moi, c'est un meeting des riches qui montre, une fois de plus, comment les riches peuvent devenir plus riches encore, alors que les pauvres sont laissés derrière", déclare Pippa Saugy, une manifestante.

Le sommet du G7 se tiendra du 15 au 17 juin au bord du lac Léman et rassemblera les dirigeants français, britannique, canadien, allemand, italien, japonais et américain, ainsi que ceux de l'Union européenne.

L'agenda sera dominé par la guerre au Moyen-Orient et en Ukraine, tandis que les dirigeants feront tout pour éviter un clash avec Donald Trump, à un moment où le président des Etats-Unis tente de finaliser les grandes lignes d'un accord de paix avec l'Iran.

(Avec Gabriel Stargardter, version française Gilles Guillaum)

G7
Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
406,4300 USD NASDAQ +1,82%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'hôtel Royal d'Evian-les-Bains, le 10 juin 2026 en Haute-Savoie ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    L'hôtel Royal d'Evian-les-Bains, écrin du G7 pour la seconde fois
    information fournie par AFP 14.06.2026 18:24 

    Avec sa vue imprenable sur le lac Léman et son cadre feutré, l'hôtel Royal d'Evian-les-Bains accueille à partir de dimanche, et pour la seconde fois, les dirigeants des pays les plus industrialisés dans un cocon à l'écart du tumulte international. "Un espace clos", ... Lire la suite

  • Un crabe bleu (Callinectes sapidus), qui sera analysé, mesuré et pesé au laboratoire de l'Institut méditerranéen d'océanographie (MIO) de Marseille, à Hyères, le 28 mai 2026 dans le Var ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    Le crabe bleu, un envahissant crustacé à savourer pour mieux le contrôler
    information fournie par AFP 14.06.2026 18:11 

    "Super prédateur" et "super reproducteur", rien ne semble pouvoir arrêter le crabe bleu qui, venu d'Amérique, menace les écosystèmes de Méditerranée française avec, à ce jour, une seule façon de limiter sa prolifération : le manger. Dans les eaux saumâtres des ... Lire la suite

  • Le crabe bleu, prédateur venu d'Amérique
    Le crabe bleu, prédateur venu d'Amérique
    information fournie par AFP Video 14.06.2026 18:10 

    Le crabe bleu, venu d'Amérique, menace les écosystèmes de Méditerranée française. Pour tenter de réguler cette espèce invasive, les scientifiques encouragent à consommer ce "bon nageur savoureux", la traduction de son nom latin.

  • Un électeur vote sur une proposition de loi anti-immigration visant à plafonner la population du pays et sur un projet gouvernemental pour resserrer les critères d'accès au service civil, le 14 juin 2026 à Berne, en Suisse ( AFP / STEFAN WERMUTH )
    Soulagement en Suisse après le rejet dans les urnes de l'initiative anti-immigration
    information fournie par AFP 14.06.2026 18:07 

    En Suisse, autorités, milieux économiques, partenaires sociaux et principaux partis ont exprimé dimanche leur soulagement après le rejet, par plus de 54% des votants, de l'initiative anti-immigration portée par la droite radicale, qui visait à plafonner la population ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
86,85 -2,56%
SPACEX
160,95 +19,22%
CAC 40
8 350,87 +1,83%
Or
4 215,28 0,00%
TOTALENERGIES
76,38 -2,08%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank