Vitol et Trafigura ont proposé du pétrole vénézuélien aux raffineurs indiens et chinois-sources

par Nidhi Verma et Siyi Liu

Vitol et Trafigura sont entrés en discussions sur des ventes de pétrole brut vénézuélien avec des raffineurs en Inde et en Chine en vue de livraisons en mars, ont déclaré plusieurs sources commerciales lundi.

Vendredi, les deux entreprises de courtage de pétrole brut ont confirmé avoir conclu des accords avec le gouvernement américain pour aider à commercialiser le pétrole vénézuélien bloqué, quelques jours après que Caracas a accepté d'exporter jusqu'à 50 millions de barils de pétrole brut vers les États-Unis.

Leurs efforts de commercialisation devraient accélérer la vente de pétrole vénézuélien dans le cadre du programme américain, ce qui permettra au Venezuela de reprendre ses exportations, interrompues depuis l'éviction du président Nicolas Maduro par Washington.

Selon deux des sources, Vitol s'adresse aux raffineurs d'État indiens pour vendre le pétrole vénézuélien. Le négociant a proposé une cargaison avec un rabais de 8 à 8,50 dollars le baril par rapport à l'ICE Brent sur une base livrée à un, a déclaré l'une des sources.

Les raffineurs Indian Oil Corp IOC.NS et Hindustan Petroleum Corp HPCL.NS envisageraient d'acheter du pétrole vénézuélien, ont déclaré des sources à Reuters la semaine dernière.

Aucun de ces raffineurs n'a répondu aux demandes de commentaires.

Reliance Industries RELI.NS a déclaré qu'elle envisagerait de reprendre ses achats de brut vénézuélien si les ventes à des acheteurs non américains étaient autorisées par la réglementation américaine.

Selon les sources, Vitol et Trafigura ont également approché PetroChina.

"Les négociants pourraient d'abord s'adresser aux grands négociants en pétrole de l'État plutôt qu'aux raffineurs indépendants en Chine qui achètent généralement du pétrole sanctionné bon marché", a déclaré l'une des sources.

PetroChina n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Vitol s'est refusé à tout commentaire.

Trafigura a déclaré qu'elle fournissait des services logistiques et de marketing pour faciliter la vente du pétrole vénézuélien, mais a refusé de commenter les discussions.

(Rédigé par Nidhi Verma, Siyi Liu, Chen Aizhu et Florence Tan; avec Julia Payne et Shariq Khan; version française Etienne Breban; édité par Sophie Louet)