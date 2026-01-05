 Aller au contenu principal
Vistra rachète Cogentrix Energy pour 4 milliards de dollars
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 22:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 2, détails aux paragraphes 3 et 4)

Le producteur d'électricité texan Vistra VST.N a déclaré lundi qu'il avait accepté d'acheter Cogentrix Energy et ses 10 centrales électriques au gaz naturel dans le cadre d'une transaction d'environ 4 milliards de dollars.

Les actions de Vistra augmentent de 4,7 % dans les échanges prolongés.

La transaction comprend environ 2,3 milliards de dollars en espèces, 900 millions de dollars en actions Vistra et la prise en charge d'une dette de 1,5 milliard de dollars, partiellement compensée par les avantages fiscaux attendus.

L'acquisition permettra à Vistra de diversifier et d'étendre sa présence géographique en ajoutant 5 500mégawatts de capacité nette dans certaines des principales régions productrices d'électricité en Amérique du Nord, telles que PJM et ERCOT.

