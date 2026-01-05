Aucun résultat pour cette recherche.
A lire aussi
Quelque 32 Cubains ont été tués lors de l'opération militaire américaine au Venezuela qui a conduit à la capture du président Nicolas Maduro, a indiqué dimanche La Havane. "En raison de l'attaque criminelle perpétrée par le gouvernement des États-Unis contre la ... Lire la suite
La Bourse de New York a terminé en nette hausse lundi, portée par le secteur de l'énergie qui profite de l'intention affichée par Washington d'exploiter les gigantesques réserves pétrolières du Venezuela après la capture de Nicolas Maduro. Le Dow Jones a gagné ... Lire la suite
Nicolas Maduro a pénétré lundi dans une salle d'audience bondée d'un tribunal de New York la tête haute, parcourant du regard les bancs du public et adressant quelques salutations en espagnol, avant de lancer: "Je suis innocent". Vêtu d'une chemise sombre par-dessus ... Lire la suite
Confronté pour la première fois à la justice américaine depuis sa capture, le chef de l'Etat vénézuélien déchu Nicolas Maduro a déclaré lundi qu'il était un "prisonnier de guerre", en plaidant non coupable à New York d'accusations de trafic de drogue. "Je suis ... Lire la suite
