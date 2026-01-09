 Aller au contenu principal
Vistra et Oklo s'envolent grâce aux accords sur l'énergie nucléaire soutenus par Meta
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 12:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 janvier - ** Les actions de Vistra Corp VST.N bondissent de 6,3 % à 160 $ en pré-marché, tandis que celles d'Oklo

OKLO.N , soutenues par Sam-Altman, font un bond de 20 % à 117,12 $ ** Cos signent des contrats d'énergie nucléaire pour jusqu'à 6,6 gigawatts avec Meta META.O

** VST signe un accord de 20 ans pour fournir à Meta plus de 2 600 mégawatts d'énergie sans carbone à partir d'une combinaison de trois centrales nucléaires Vistra

** OKLO prévoit de développer un campus de 1,2 gigawatt dans le comté de Pike, Ohio, pour soutenir les centres de données de Meta dans la région

** En 2025, VST a augmenté de 17,02 % et OKLO de 238 %

