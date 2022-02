Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Visiomed: vers un exercice 2022 record avec Smart Salem information fournie par Cercle Finance • 21/02/2022 à 10:03









(CercleFinance.com) - Visiomed grimpe en Bourse ce lundi après avoir déclaré prévoir un chiffre d'affaires 'record' en 2022 sous l'impulsion de la contribution de son centre médical digitalisé Smart Salem.



Après un exercice particulièrement vigoureux l'an dernier, la filiale du groupe de santé connectée prévoit en effet une nouvelle croissance soutenue en 2022, avec l'ouverture d'un deuxième centre au printemps.



La société a en effet remporté un appel d'offres lancé par les autorités dubaïotes pour l'ouverture d'un nouveau centre médical digitalisé au coeur du quartier financier des affaires de Dubaï, le plus grand complexe financier de la région.



En 2021, pour sa première année pleine d'exploitation, le premier centre Smart Salem - qui permet de dépister près de 35 maladies en sept minutes chez un patient voulant obtenir un visa de résidence - avait généré un chiffre d'affaires de 16,6 millions d'euros.



Pour 2022, Smart Salem prévoit un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 21,4 millions d'euros, soit une croissance de l'ordre de 30%.



Grâce à la seule contribution de Smart Salem, Visiomed Group devrait lui aussi atteindre un nouveau record de chiffre d'affaires consolidé en 2022, au-delà du niveau réalisé en 2020 (19 millions d'euros).



Vers 10h00, l'action Visiomed grimpait de 14,5%, signant l'une des plus fortes hausses du marché parisien. Son cours de Bourse a désormais plus que triplé depuis le début de l'année.





