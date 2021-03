Visiomed : un projet de rapprochement boudé en Bourse

(CercleFinance.com) - Visiomed trébuche en Bourse ce mercredi après avoir dévoilé dans la matinée un projet de rapprochement stratégique avec le groupe de santé canadien Elna Médical.

Aux termes de l'accord, le spécialiste français des produits et des services de santé innovants réalisera un investissement en obligations convertibles de 48 millions d'euros (72 millions de dollars canadiens) devant lui permettre de devenir un 'actionnaire de référence' d'Elna.

Fondé en 2016 et basé à Montréal, Elna Médical exploite le plus grand réseau de cliniques médicales au Canada, avec plus de 56 établissements et un effectif de plus de 800 professionnels de santé qui prodiguent chaque année des soins à plus d'un million de canadiens.

Dans son communiqué, Visiomed explique que l'opération va lui permettre de tirer profit du réseau et de la notoriété d'Elna en Amérique du Nord afin de développer son activité de télémédecine.

L'acquisition vient éclipser des résultats 2020 en très forte amélioration, publiés la veille, faisant apparaître un chiffre d'affaires en croissance de 85% à 19 millions d'euros et une perte nette divisée par près de cinq, à 5,2 millions d'euros.

L'action Visiomed cotée sur Euronext Growth perdait près de 5% après ces annonces.