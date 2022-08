Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Visiomed: succès de l'émission obligataire participative information fournie par Cercle Finance • 23/08/2022 à 08:45

(CercleFinance.com) - Visiomed Group annonce le succès de son émission obligataire participative annoncée le 12 juillet dernier, première opération de ce type réalisée par une société cotée sur Euronext Growth à Paris, avec un objectif de levée de fonds d'au moins 2,5 millions d'euros.



La société de technologies et services de santé a atteint ce montant en seulement 16 jours et a décidé, le 16 août, une prolongation de la période de souscription. Le montant souscrit via la plateforme Equisafe Invest à la clôture a ainsi atteint 3,6 millions d'euros.



Au total, 3.640.592 obligations, d'une valeur nominale unitaire d'un euro ont été émises et souscrites par 486 investisseurs. Elles ont une maturité de deux ans, sont remboursables in fine au pair et portent un taux d'intérêt annuel de 10,5% payable à chaque anniversaire.