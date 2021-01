Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Visiomed : succès de l'augmentation de capital de 1,94ME Cercle Finance • 13/01/2021 à 09:40









(CercleFinance.com) - Visiomed Group annonce aujourd'hui le succès d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription d'un montant de 1,94 ME (1,82 ME net de frais) dans le cadre d'un placement privé s'adressant exclusivement à des investisseurs qualifiés. Le produit de cette augmentation de capital a pour objectif de compléter les ressources disponibles pour la finalisation du financement de la feuille de route de Visiomed Group. Il permettra ainsi de compléter le financement en fonds propres par voie d'ORNANE, dont le premier tirage a été réalisé le 5 janvier 2021 pour un montant de 6 ME, indique Visiomed. Ces opérations permettront de consolider la trésorerie de la Société et de la doter des moyens nécessaires à la poursuite de son développement commercial, indique-t-elle.

Valeurs associées VISIOMED GROUP Euronext Paris +3151.23%