Visiomed: solde du capital de Smart Salem payé en actions

(CercleFinance.com) - Visiomed Group annonce le paiement du solde de l'acquisition de la totalité des titres de Smart Salem par la réalisation d'une augmentation de capital réservée de 1,8 million d'euros souscrite par l'un des actionnaires de Smart Salem.



Cette augmentation de capital est réalisée par émission de 8.235.965 actions ordinaires nouvelles, à un prix fixé à 0,22591501 euro par action qui fait ressortir une prime de 21,5% par rapport à la moyenne pondérée des cours des 10 dernières séances.



Les nouvelles actions émises sont assimilables aux actions existantes et admises aux négociations sur Euronext Growth Paris le 8 juin. À l'issue de cette opération, le capital social du spécialiste de la santé connectée est divisé en 289.418.220 actions.





Valeurs associées VISIOMED GROUP Euronext Paris +4.73%