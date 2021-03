VISIOMED se rapproche du canadien ELNA Médical

(AOF) - Visiomed et ELNA Médical, le plus important réseau de cliniques de soins primaires et spécialisés au Canada, ont signé une lettre d'intention en vue d'un rapprochement stratégique et financier. Ce projet, qui comprend une alliance technologique et commerciale et un investissement de Visiomed dans ELNA Médical, représente une première étape fondatrice de la stratégie de développement par croissance externe annoncée par Visiomed le 16 février dernier et un nouvel atout majeur dans le développement d'ELNA Médical dans la perspective de son éventuelle introduction en Bourse.

L'indice de réparabilité entre en vigueur en France

Cet indice, sur une échelle de 1 à 10, va permettre aux consommateurs de savoir si les produits peuvent facilement être réparés ou non. Son affichage est obligatoire depuis le 1er janvier 2021. Cette mesure s'inscrit dans la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire votée en février 2020.

D'après l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, seuls 35% des Français déclarent avoir eu recours aux réparations. Les autorités visent un taux de réparation des produits électriques et électroniques de 60 % d'ici à cinq ans.

Pour le moment l'initiative est limitée à la France mais l'Europe réfléchit également à une approche similaire pour lutter contre le gaspillage et l'obsolescence programmée.