Visiomed: s'associe pour s'implanter en Arabie Saoudite

(CercleFinance.com) - Visiomed Group franchit une nouvelle étape dans son implantation en Arabie Saoudite, après la signature d'une lettre d'intention (LOI) et son entrée en discussions exclusives avec le groupe Abrar Communications annoncée en novembre 2022.



Dans ce cadre, Visiomed Group a décidé de créer une co-entreprise avec deux partenaires, Abrar et Al-Ghazzawi Group. La société sera détenue à 59% par Visiomed Group, à 36% par Abrar et à 5% par Al-Ghazzawi Group.



À la suite de la récente signature d'un pacte d'actionnaires,les licences d'activitéont été demandées. Ces licences permettront de se positionner sur lesmarchés de la prévention, du diagnostic et du dépistage médical à grande échelle.



Abrar et Al-Ghazzawi Group, en tant que groupes industriels ancrés sur le territoire saoudien, joueront un rôle clé dans l'implantation de la co-entreprise par leur implication avec les parties prenantes locales.



La société sera, pour cette phase initiale, capitalisée par ses actionnaires sur fonds propres (125 kE dont 74 kE pour Visiomed Group, avant l'affinement d'un plan de financement global du projet, intégrant notamment des ressources bancaires locales, pour assurer son développement.





