Visiomed : retenu dans le cadre de l'hôpital de demain

(CercleFinance.com) - Visiomed, un spécialiste de la santé connectée, a annoncé lundi avoir a été retenu par l'Agence régionale de santé (ARS) dd l'Ile-de-France en vue de la préparation de 'l'hôpital de demain'. Sa mini-station de télémédecine 'VisioCheck' - commercialisée sous la marque BewellConnect - a en effet été sélectionnée par la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie (CRSA), qui en fait son 'coup de coeur' dans la catégorie médecine ambulatoire. Cette station de téléconsultation mobile, qui pèse moins de 300 grammes, fait partie des 20 innovations technologiques et/ou organisationnelles retenues en perspective de la rénovation des établissements de santé franciliens, l'une des priorités définies par le Ségur de la santé.

Valeurs associées VISIOMED GROUP Euronext Paris +118.51%