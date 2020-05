VISIOMED : plus de 20 millions d'euros de commandes avec le Covid-19

(AOF) - Visiomed a enregistré un total de plus de 20 millions d'euros de commandes fermes dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19. La société bénéfice de la demande pour ses produits contre la pandémie mondiale (stations de télémédecine, dispositifs médicaux connectés, masques, gels, gants, tests, etc..). Visiomed assure être en première ligne dans le cadre des mesures de déconfinement progressives et de reprise d'activité.

Dans le cadre de la commande de 8 millions de masques de protection N95 annoncée le 21 avril 2020, Visiomed a procédé aux premières livraisons à compter du 1er mai 2020. À elle seule, cette commande initiée par le gouvernement français représente un montant supérieur à 10 millions d'euros.

