Visiomed : participation au dernier tour de table de M.I.S.

(CercleFinance.com) - Visiomed a annoncé vendredi avoir participé au dernier tour de table de Medical Intelligence Service (M.I.S.), un spécialiste de l'intelligence artificielle pour les situations médicales d'urgence. Ce nouveau financement d'un montant total de 850.000 euros doit permettre à M.I.S. d'accélérer son déploiement commercial en France et à l'International (Brésil, Chine, USA). M.I.S. a été créé par des médecins urgentistes et de terrain afin de développer un système d'aide à la décision médicale dans les situations d'urgence grâce à l'intelligence artificielle, baptisé 'MedVir'. Le système permet d'établir un diagnostic précis et d'émettre une recommandation immédiate sur le niveau de réponse à apporter, avec une fiabilité de 87% quant aux hypothèses diagnostiques proposées au départ. Visiomed dit étudier des possibilités de collaboration afin de proposer ce système aux professionnels de santé, notamment dans les EHPAD, et les services d'urgence pour le triage des patients. Depuis 2015, Visiomed a investi 600.000 euros dans M.I.S., dont 100.000 euros dans le cadre de la dernière levée de fonds. L'équipementier médical détient désormais 24% de la société, aujourd'hui valorisée autour de six millions d'euros.

Valeurs associées VISIOMED GROUP Euronext Paris +0.24%