Visiomed: nouveau centre de Smart Salem à Dubaï information fournie par Cercle Finance • 01/09/2022 à 13:25

(CercleFinance.com) - Visiomed Group annonce la livraison et l'ouverture du deuxième centre de Smart Salem à Dubaï, conformément au calendrier annoncé. Situé au DIFC (Dubai International Financial Center), il vient s'ajouter à celui ouvert en 2020, dans le quartier de City Walk.



Le deuxième centre médical Smart Salem a officiellement été livré le 31 août. Bénéficiant d'une superficie largement supérieure à celle du centre de City Walk, il offre la possibilité d'accueillir, six jours sur sept, un plus grand nombre de patients.



Outre des tests d'aptitude médicale indispensables à l'obtention des visas de résidence et de travail aux Émirats Arabes Unis, il introduira des services complémentaires comme la biométrie et la délivrance de visa et de carte d'identité.