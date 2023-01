Visiomed multiplie par deux son chiffre d'affaires en 2022 après un repositionnement réussi

(AOF) - Visiomed, groupe dédié aux technologies numériques de santé, annonce des performances records en 2022, avec un chiffre d'affaires consolidé quasiment doublé (+99%) à 14,3 millions d’euros et un Ebitda normalisé en hausse de 3,4 millions d’euros « porté par les fortes performances de Smart Salem, les décisions de restructuration sur BewellConnect et les importantes économies de coûts centraux ». La direction attribue ces succès notamment à un repositionnement réussi de Smart Salem, avec l’arrêt des activités liées au Covid et un focus sur l’activité Medical Fitness, en forte croissance.

Guillaume Brémond, Président de Visiomed Group, déclare que " 2022 a été une année charnière pour Visiomed Group. Depuis notre arrivée il y a 9 mois, nous avons mis définitivement fin à l'utilisation d'outils de financements dilutifs tout en structurant le financement de nos activités autour d'une levée obligataire de 3,6 millions d'euros et la signature d'un accord de financement de long terme avec une banque de premier plan (Emirates NBD) pour l'ouverture de nos centres Smart Salem à Dubaï ".

" Nous allons continuer à travailler pour faire grandir Visiomed Group sur tous les fronts en 2023 et justifier la confiance de nos actionnaires ", conclut-il.

