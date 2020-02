Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Visiomed : mise en oeuvre du regroupement des actions Cercle Finance • 03/02/2020 à 09:29









(CercleFinance.com) - Visiomed Group annonce la mise en oeuvre du regroupement des actions composant son capital social, à raison d'une nouvelle contre 40 anciennes. Les opérations de regroupement débuteront le 18 février et prendront effet le 19 mars. 'Ce regroupement vise à permettre au groupe de renouer avec un cours de Bourse plus conforme aux standards du marché et aux attentes des investisseurs, tout en tendant à réduire la volatilité du titre', explique la société d'électronique médicale. Dans le cadre de la mise en oeuvre de ce regroupement, Visiomed a également informé les porteurs de BSA et d'OCA de la suspension temporaire de la faculté d'exercice de leurs BSA et de leurs OCA à compter du 10 février jusqu'au 25 mars.

Valeurs associées VISIOMED GROUP Euronext Paris -3.01%