Visiomed: les commandes s'accumulent avec le Covid

(CercleFinance.com) - Visiomed s'envole de plus de 25% ce jeudi à la Bourse de Paris après avoir cumulé plus d'un million d'euros de commandes dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 depuis le début de l'année.



Dans un communiqué, le spécialiste de la santé connectée explique avoir reçu toute une série de commandes au cours des derniers jours.



Le groupe a notamment reçu une première commande de tests antigéniques pour la Ville de Paris dans le cadre de son référencement en tant que fournisseur, qui avait été notifié l'an dernier à l'issue d'un appel d'offres long de plusieurs mois.



Visiomed dit avoir également reçu une première commande d'autotests rapides pour plusieurs enseignes du Groupe Casino (Casino, Franprix et Monoprix) dans le cadre de l'arrêté autorisant à titre exceptionnel la vente au détail d'autotests en dehors des pharmacies.



Enfin, le groupe a reçu une commande de masques chirurgicaux de type FFP2 pour l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne visant à doter les étudiants de masques pour la participation aux examens.





