Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Visiomed: le titre grimpe après des résultats 2023 'record' information fournie par Cercle Finance • 26/03/2024 à 10:21









(CercleFinance.com) - Visiomed Group signe l'une des plus fortes hausses du marché parisien mardi après avoir fait état de résultats 'records' pour l'exercice 2023, une performance qui confirme selon lui l'existence d'une 'nouvelle dynamique'.



Pour la première fois de son histoire boursière, le spécialiste de la santé connectée dit avoir généré un chiffre d'affaires et un profit opérationnel 'tangibles' et 'récurrents'.



Smart Salem, son réseau de centres d'analyse médicale digitalisé présent au Moyen-Orient, a vu son chiffre d'affaires grimper de 38% à 13,7 millions d'euros l'an dernier.



Le résultat opérationnel courant (Ebitda) atteint un niveau record de 3,5 millions d'euros en données normalisées et de 2,2 millions d'euros en données consolidées, donnant un bénéfice net positif de 1,1 million d'euros.



Visiomed évoque aussi une trésorerie brute en hausse et un endettement net 'maîtrisé' de cinq millions d'euros, tout en mettant en évidence des perspectives 2024 en ligne avec sa trajectoire 'très positive'.



Le groupe se dit confiant dans sa capacité à pérenniser sa croissance et sa rentabilité en 2024 grâce aux performances de Smart Salem, à des coûts de structure toujours maîtrisés et à une accélération de son projet en Arabie Saoudite.



A la Bourse de Paris, le titre Visiomed grimpait de plus de 7% mardi matin suite à toutes ces annonces. La valeur affiche encore un repli de 18% depuis le début de l'année.





Valeurs associées VISIOMED GROUP Euronext Paris +1.04%