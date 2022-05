Visiomed: le marché boude le nouveau plan stratégique information fournie par Cercle Finance • 25/05/2022 à 11:21

(CercleFinance.com) - Le nouveau plan stratégique de Visiomed Group reçoit un accueil mitigé mercredi à la Bourse de Paris, certains analystes jugeant décevantes les perspectives affichées par le groupe dans les dispositifs médicaux connectés.



A 11h00, le titre du spécialiste de la santé connectée cède 4,3% et sous-performe nettement un marché parisien qui progresse au même moment de 0,1%.



Le titre continue néanmoins d'afficher un plus que doublement de son cours de Bourse depuis le début de l'année.



Visiomed, qui a détaillé hier soir sa vision pour les prochaines années, a expliqué viser une accélération de sa création de valeur sous l'impulsion de trois axes principaux, en l'occurrence la croissance de ses filiales, la réalisation d'acquisitions structurantes et l'activation de synergies.



Sa filiale Smart Salem - qui exploite l'unique centre médical digitalisé de Dubaï - affiche ainsi un objectif de croissance important sur son coeur de

métier, le test médical permettant de résider aux Emirats Arabes Unis.



Grâce à l'ouverture d'un second centre en août 2022, la filiale devrait afficher un chiffre d'affaires 'pro forma' de 22,2 millions d'euros cette année, pour un EBITDA de 12,2 millions, soit un taux de marge de 55%.



Mais, dans une note de recherche, les analystes d'Invest Securities mettent en avant les perspectives 'plus sombres' de Bewell Connect, l'activité de dispositifs médicaux connectés.



Dans son communiqué, Visiomed reconnaît en effet que les performances 'erratiques' et les pertes de son entité incitent à la réalisation d'un diagnostic complet et à une réflexion sur le redéploiement de la société, avec en arrière-plan un travail de fond sur la maîtrise de coûts.