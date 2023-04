Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Visiomed: lancement de rachats d'actions, bond du titre information fournie par Cercle Finance • 18/04/2023 à 12:33









(CercleFinance.com) - L'action Visiomed gagne 6% mardi à la Bourse de Paris après que le groupe de services de santé numérique a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions.



Dans un communiqué, la société explique que son conseil d'administration considère désormais que la priorité doit être accordée au rachat et à l'annulation d'actions.



Son programme de rachat de titres , mis en place jusqu'à octobre 2023, porte sur une autorisation allant jusqu'à 10% du capital, soit 29,3 millions d'actions qui seront acquises à un prix maximum de 1,50 euro par action.





Valeurs associées VISIOMED GROUP Euronext Paris +4.74%