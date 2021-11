Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Visiomed : la filiale Smart Salem multiplie les déploiements information fournie par Cercle Finance • 16/11/2021 à 12:32









(CercleFinance.com) - Visiomed grimpe de plus de 7% en Bourse ce mardi après l'annonce du déploiement par sa filiale Smart Salem d'un service de dépistage rapide du Covid-19 dans plusieurs grands hôtels internationaux. Cette offre de diagnostic - qui est implantée directement dans les établissements afin d'opérer des tests rapides - est déjà opérationnelle dans 10 complexes hôteliers de Dubaï, fait valoir le spécialiste de la santé connectée. Cette liste, qui regroupe déjà quelques noms prestigieux comme Hilton, s'est récemment enrichie de deux établissements des groupes Accor (Sofitel) et Marriott (The Ritz-Carlton). Une dizaine d'hôtels supplémentaires devraient être équipés avant la fin de l'année, précise Visiomed dans un communiqué. D'ici à la fin de l'année, Smart Salem a pour ambition de tester plus de 7000 patients, un déploiement appelé à s'accentuer courant 2022, aussi bien aux Emirats-Arabes-Unis qu'en France. Le spécialiste de la santé connectée précise que cette activité pourrait à elle seule générer plus de 3,5 millions de chiffre d'affaires en 2021, générant une marge nette de plus de 40%.

Valeurs associées VISIOMED GROUP Euronext Paris +5.08%