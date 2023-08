Visiomed: la cotation est suspendue information fournie par Cercle Finance • 18/08/2023 à 14:55

(CercleFinance.com) - Visiomed Groupe annonce la suspension de sa cotation à la suite d'un communiqué de sa filiale BewellConnect que Visiomed juge 'mensonger et diffamatoire'.



'Cette suspension de cotation intervient afin de nous permettre de communiquer rapidement', explique Visiomed Group qui dément 'l'ensemble des allégations diffamatoires qui figurent dans le communiqué de Bewellthy'.



'Nos comptes 2022 sont audités, nos résolutions de Conseil d'administration et accords au sein de la co-entreprise Bewellthy, détenant 100% de BewellConnect, ont été et sont toujours réalisés en bonne et due forme', assure Visiomed qui estime que 'la publication mensongère des dirigeants de BewellConnect, la semaine du 15 août, la veille d'un week-end et par une société non-cotée, n'a pour objet que de porter atteinte à Visiomed Group'.



Visiomed Group tient par ailleurs à rassurer ses actionnaires quant à sa bonne santé financière et opérationnelle en mettant avant la hausse de 41% de son CA au premier semestre 2023, ainsi que 'les nombreuses étapes de développement enclenchées et réussies par le groupe'.