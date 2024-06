Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Visiomed: hausse de l'activité de Smart Salem en mai information fournie par Cercle Finance • 17/06/2024 à 12:35









(CercleFinance.com) - Visiomed a annoncé lundi que l'activité de bilan de santé ('wellness') de sa filiale Smart Salem, basée à Dubaï, avait connu une forte croissance en mai.



Le chiffre d'affaires de l'entité a ainsi augmenté de 58% le mois dernier par rapport au mois d'avril, malgré l'effet négatif relatif aux courtes perturbations liées aux intempéries



Dans un communiqué, Visiomed indique qu'il publiera début juillet les principaux indicateurs financiers de Smart Salem pour le deuxième trimestre de l'année, qui devraient selon lui être encore une fois 'excellents' et 'conformes à (ses) attentes'.



Par ailleurs, Smart Salem a lancé un certain nombre de nouveaux services en mai dont de nouveaux bilans d'analyse (notamment les tests hormonaux féminins) et de nouveaux services de vaccination.



La société prévoit de proposer de nouveaux services ce mois-ci, notamment des consultations avec diététiciens, des tests de santé intestinale et des dépistages par électrocardiogramme (ECG).



Malgré ces annonces, le titre se repliait de 1,6% lundi à la Bourse de Paris.





