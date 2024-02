Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Visiomed: hausse de 38% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 13/02/2024 à 16:10









(CercleFinance.com) - Visiomed affiche un chiffre d'affaires sur l'année 2023 de 13,5 millions d'euros, en hausse de 38% à périmètre équivalent, avec notamment 'une diversification des revenus réussie avec un beau démarrage de l'offre de prévention 'Bilan de Santé Personnalisé'.



Mettant aussi en avant une activité 'Medical Fitness' toujours en forte hausse, la société de technologies et services de santé attend pour 2024 une forte croissance, notamment grâce à l'enrichissement de l'offre et au démarrage d'activité en Arabie Saoudite.





