Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Visiomed Group : le chiffre d'affaires a triplé en un an Cercle Finance • 02/10/2020 à 10:24









(CercleFinance.com) - Les résultats semestriels 2020 de Visiomed sont marqués par le triplement du chiffre d'affaires du groupe : celui-ci est passé de 6,4 millions d'euros au 1er semestre 2019 à 18,6 millions d'euros un an plus tard. Dans le même temps, le groupe a passablement amélioré son résultat net, se trouvant désormais presque à l'équilibre (- 200 000 euros), alors qu'il enregistrait une perte de 12,7 millions d'euros un an plus tôt. Le bond du CA s'explique essentiellement par la vente d'équipements de protection individuelle (pour 17,6 millions d'euros) dans le cadre de la pandémie. Le groupe a aussi revu son organisation et sa structure de coûts afin de gagner en agilité et réduire ses besoins financiers. Visiomed annonce par ailleurs la reprise de ses développements concernant la santé connectée (médecine mobile, téléconsultations...). Dans le cadre du développement de ces nouvelles offres, Visiomed confirme son ambition d'atteindre un CA de 20 millions d'euros en santé connectée en 2022 puis 35 millions en 2024.

Valeurs associées VISIOMED GROUP Euronext Paris +3151.23%