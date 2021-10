Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Visiomed Group : contrat avec le détaillant italien Iper information fournie par Cercle Finance • 25/10/2021 à 14:13









(CercleFinance.com) - Visiomed Group grimpe de presque 8% ce lundi à la Bourse de Paris après avoir annoncé que le groupe de distribution italien Iper l'avait choisi pour créer un espace de santé connecté. Cet espace de téléconsultation a pour spécificité de permettre au patient d'être accueilli par un infirmier et d'être accompagné tout au long de la séance. Visiomed explique que l'écosystème complet BewellConnect permet à l'infirmier de procéder à des actes locaux (prises de constantes vitales, changement de pansement, tests, vaccins,...) et d'assister le médecin lors de la téléconsultation augmentée. Le groupe français dit s'être associé à des opérateurs sanitaires italiens capables d'opérer la solution en local (infirmier) et à distance (médecin). Un premier espace sera inauguré début novembre à Seriate, dans la région de Lombardie au coeur de l'espace de vente d'Iper, avec un potentiel de plus de 20 centres à équiper selon Visiomed.

Valeurs associées VISIOMED GROUP Euronext Paris +7.80%