Visiomed : flux de trésorerie après cession d'activité

(CercleFinance.com) - Visiomed annonce avoir finalisé la cession partielle d'un fonds de commerce composé de la branche de santé familiale (hors dermocosmétique) à Biosynex le 31 décembre 2019, transaction qui a généré un flux net de trésorerie de 5,6 millions d'euros. A la suite de cette opération, le groupe poursuit l'exécution de sa feuille de route visant à assainir sa structure financière, poursuivre les efforts de réduction des coûts, et focaliser les efforts sur les activités de santé connectée.

Valeurs associées VISIOMED GROUP Euronext Paris 0.00%