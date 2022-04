Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Visiomed: fin du contrat de financement en OCABSA information fournie par Cercle Finance • 14/04/2022 à 11:34









(CercleFinance.com) - Visiomed Group progresse de plus de 6% ce jeudi à la Bourse de Paris après avoir fait part de sa décision de mettre fin à son contrat de financement en OCABSA, un type de montage financier ayant un effet dilutif important pour les actionnaires.



Le spécialiste de la santé connectée indique avoir décidé de résilier son contrat de financement via des émissions d'obligations convertibles en actions avec bons de souscription d'actions (OCABSA) qui avait été conclu avec Park Capitak en février 2021.



La prise d'effet de cette résiliation interviendra lorsque le solde des OCABSA en circulation auront toutes été converties ou remboursées, au plus tard le 13 mai prochain, précise le groupe dans un communiqué.



Visiomed explique que sa décision intervient alors qu'il est en train de finaliser le paiement du solde de l'acquisition de sa filiale Smart Salem.



A compter de ce jour, plus aucun instrument dilutif lié à ce contrat ne peut être émis, assure-t-il dans son avis.



Pour rappel, l'AMF a mis en garde à plusieurs reprises les investisseurs contre ce type d'opérations extrêmement complexes, susceptibles de créer une forte pression baissière sur le cours de Bourse et de conduire à une dilution significative des actionnaires.





