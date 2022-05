Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Visiomed: fin des conversions des obligations OCABSA information fournie par Cercle Finance • 12/05/2022 à 12:21









(CercleFinance.com) - Visiomed s'inscrit à rebours de la tendance baissière ce jeudi à la Bourse de Paris après avoir annoncé la fin des conversions des obligations convertibles liées au contrat d'OCABSA.



Alors que le marché parisien cède en moyenne 2,5%, l'action du fabricant de stations de téléconsultation mobile s'adjuge 0,8% après avoir pris jusqu'à 9% en début de séance.



Le spécialiste de la santé connectée a officialisé ce matin la fin des conversions des obligations convertibles liées à son contrat de financement conclu avec Park Capital l'an dernier.



Visiomed avait annoncé le mois dernier son intention de résilier ce contrat en y mettant définitivement fin.



La société avait justifié sa décision par l'arrivée à terme du paiement du solde de l'acquisition de sa filiale Smart Salem.



Pour rappel, l'AMF a mis en garde à plusieurs reprises les investisseurs contre ce type de financement, jugé extrêmement complexe et susceptibles de créer une forte pression baissière sur le cours de Bourse et de conduire à une dilution significative des actionnaires.





