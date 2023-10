Visiomed fait condamner BewellConnect pour « dénigrement »

(AOF) - « La société BewellConnect et Monsieur Guibert ont commis un dénigrement en communiquant publiquement sur un contentieux, avant au surplus qu'il ne soit introduit ou ne donne lieu à une quelconque décision de justice ou administrative ». C’est ce qu’a déclaré le Président du Tribunal de commerce de Paris dans une ordonnance du 22 septembre, selon Visiomed (+2,82% à 0,37 euro). Le groupe de télémédecine a dénoncé mi-aout les accusations « inacceptables, mensongères et diffamatoires » formulées par son partenaire sur Linkedin, avec pour conséquence une forte chute du titre Visiomed.

Le communiqué de BewellConnect accusait Visiomed de ne pas respecter ses engagements financiers à son égard, annonçait des actions en justice et réclamait plus de 14,7 millions d'euros pour les dommages subis. Visiomed Group affirme avoir dû répondre " à des " pressions " des dirigeants de Bewellthy et Medsco Invest, actionnaires de BewellConnect, qui lui réclamaient un financement, et a dénoncé une tentative de "chantage".

Le Président du Tribunal de commerce de Paris a jugé " que le dénigrement était caractérisé " et a enjoint " la SAS BewellConnect, M. Laurent Guibert, M. Rodolphe Bioche, Mme Ghislaine Mercier, la SAS Bewellthy et la SAS Medsco Invest " " de s'abstenir de communiquer publiquement et de quelque manière que ce soit sur les contentieux qui opposent BewellConnect et/ou Monsieur Guibert et/ou Bewellthy et/ou Medsco lnvest à Visiomed Group ". Les précités devront également " s'abstenir de publier tout avis ou commentaire relatif aux personnes visées ci-dessus, sur internet et les réseaux sociaux, et notamment tout avis Google, toute publication sur Facebook, Linkedln, lnstagram " " sous astreinte de 200.000 euros par manquement constaté ".

