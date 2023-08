Visiomed: en forte hausse pour la reprise de cotation information fournie par Cercle Finance • 21/08/2023 à 10:30

(CercleFinance.com) - L'action Visiomed, dont la cotation avait été suspendue vendredi gagne plus de 20% ce matin à Paris.



Pour rappel, le groupe avait décidé de suspendre la cotation de son titre en fin de semaine afin de pouvoir répondre aux accusations jugées 'inacceptables, mensongères et diffamatoires' publiées par BewellConnect le 18 août sur le réseau social LinkedIn.



Visiomed évoque également 'un second message aberrant' et 'aux relents complotistes' publié par le Directeur Financier Externe de BewellConnect.



Le groupe indique que son action a été gravement déstabilisée avec une chute de près de 30% en moins de 5h et plus de 38 millions d'euros de valeur perdue pour les actionnaires.



Visiomed estime être victime 'd'un chantage pur et simple' de la part de BewellConnect dans la mesure où le communiqué jugé outrancier a été publié après que Visiomed a refusé de donner une suite favorable à une demande de financement de Bewellthy et Medsco Invest.



Rappelons que BewellConnect est une structure détenue à 100% par Bewellthy (holding contrôlée par Medsco Invest) dont Visiomed est actionnaire minoritaire.



Visiomed, qui affirme que ses comptes 2022 ont été validés sans réserve et que l'ensemble des accords relatifs à Bewellthy a toujours été respecté, indique avoir instruit ses conseils d'alerter l'Autorité des Marchés Financiers et de déposer plainte 'pour des faits de diffamation et de diffusion d'informations inexactes et trompeuses'.