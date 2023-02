Visiomed crée une coentreprise pour s'implanter en Arabie saoudite

(AOF) - Visiomed, groupe dédié aux technologies et services de santé innovants, franchit une nouvelle étape dans son implantation en Arabie Saoudite, après la signature d'une lettre d'intention (LOI) et son entrée en discussions exclusives avec le groupe Abrar Communications annoncée en novembre 2022. Dans ce cadre, Visiomed Group a décidé de créer une co-entreprise avec deux partenaires, Abrar et Al-Ghazzawi Group. Les licences d'activité demandées par Visiomed permettront de se positionner sur les marchés de la prévention, du diagnostic et du dépistage médical à grande échelle.

Fondé en 1993, Abrar est un acteur saoudien de référence dans le déploiement et l'intégration de solutions technologiques est un partenaire industriel reconnu pour avoir participé avec succès à l'implantation de sociétés étrangères en Arabie Saoudite dont Thalès et Motorola.

Al-Ghazzawi Group est l'un des plus grands conglomérats familiaux d'Arabie Saoudite impliqué notamment dans les secteurs de l'immobilier, des transports, de l'agro-alimentaire, des services et des télécommunications. Ses activités l'ont notamment amené à développer de nombreux partenariats avec des entreprises étrangères dont Nokia.

Progression du marché français en valeur

D'après l'institut Gfk, le secteur a généré en 2021 des ventes de 4,8 milliards d'euros, en progression de 2% par rapport à 2020. Les familles de produits qui ont bénéficié des meilleures performances sont notamment les casques et accessoires ainsi que les téléviseurs. Toutefois, si le marché français de l'électronique grand-public a progressé en valeur l'an passé, il a reculé sur le plan des volumes (-2 % avec 51 millions d'unités écoulées). Cette tendance s'explique par une montée en gamme des produits : les enceintes Bluetooth sont plus puissantes ou encore les téléviseurs recourent à des technologies plus innovantes. Ainsi le développement des technologies qui améliorent la résolution de l'image (Oled, Qled, miniled) et de la taille des écrans ont provoqué une hausse de plus de 20% du prix moyen. Les consommateurs cherchent également des produits plus durables.