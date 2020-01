Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Visiomed : cession d'activité à Biosynex finalisée Cercle Finance • 02/01/2020 à 09:00









(CercleFinance.com) - Visiomed Group annonce la finalisation du processus de cession partielle d'un fonds de commerce composé de la branche de santé familiale (hors dermocosmétique) à Biosynex, opération annoncée le 4 décembre et dont les termes financiers restent confidentiels. Le groupe de produits et de services de santé innovants précise que l'activité en question regroupe 40 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 2,9 millions d'euros au cours du premier semestre 2019. Cette transaction 'permettra à Visiomed Group d'accélérer la construction d'un acteur de référence de la santé connectée et à Biosynex d'accélérer son développement dans le réseau de la pharmacie d'officine', ajoute-t-il.

