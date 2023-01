Visiomed : BewellConnect et Whealthy Care Solutions (WCS) joignent leurs forces au sein de Bewellthy

(AOF) - Visiomed, groupe dédié aux technologies et services de santé innovants, et les actionnaires des sociétés WCS SRL (Italie) et WCS LLC (USA) (ensemble « WCS ») annoncent le rapprochement de WCS et BewellConnect au sein d’une nouvelle joint-venture nommée Bewellthy. Ce rapprochement fait suite à la signature d’un accord, annoncé le 15 novembre 2022, validant l’entrée en négociations exclusives pour un rapprochement entre WCS et BewellConnect et dessinant les principaux termes de cette opération.

Bewellthy est détenue, à ce jour, à 50,12% par les actionnaires de WCS et 49,88% par Visiomed Group.

Ce rapprochement marque l'aboutissement de la revue stratégique initiée au printemps 2022 par le management de Visiomed Group pour sa filiale BewellConnect, autour notamment de l'étude de projets de partenariats commerciaux ou capitalistiques.

Thomas Picquette, Directeur Général de Visiomed Group, a déclaré : " Les discussions autour de la réalisation de cette opération ont été constructives et conclusives, nous sommes heureux d'accompagner Bewellthy, WCS et BewellConnect dans cette nouvelle aventure. L'implication de Visiomed Group restera importante pour accompagner cette nouvelle entité, la faire bénéficier des opportunités et synergies entre nos filiales et continuer à porter notre vision d'innovation et de prévention au centre de l'offre de santé de demain. "

