Visiomed : acquisition de Smart Salem

(CercleFinance.com) - Visiomed Group annonce l'acquisition de l'intégralité du capital de Smart Salem, l'unique centre médical digitalisé et accrédité de Dubaï, ainsi que par la Direction Générale de la Résidence et des Affaires Etrangères (GDRFA) aux Émirats Arabes Unis. En 2021, Smart Salem vise un chiffre d'affaires de plus de 13 millions d'euros et une rentabilité nette d'environ 50%. À fin juin 2021, Smart Salem a déjà généré un chiffre d'affaires de 7,4 millions, parfaitement en ligne avec son objectif annuel. Visiomed a acquis 100% du capital de Smart Salem sur la base d'une valorisation globale d'un peu plus de quatre fois le bénéfice net attendu en 2021. L'acquisition deviendra définitive après l'approbation des autorités locales, qui devrait intervenir dans les prochains jours.

Valeurs associées VISIOMED GROUP Euronext Paris -3.18%