Visiomed : a reçu une commande de 8 millions de masques

(CercleFinance.com) - Visiomed annonce avoir reçu une importante commande de masques de protection de la part des autorités françaises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. L'entreprise va fournir un total de 8 millions de masques de protection N95 qui devraient être livrés dans les prochaines semaines. Pour cette commande, d'un montant supérieur à 10 millions d'euros, la société a accepté de limiter sa marge commerciale pour participer à l'effort national.

Valeurs associées VISIOMED GROUP Euronext Paris -10.88%