Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Visioconférence entre Macron et Poutine vendredi-Elysée Reuters • 24/06/2020 à 22:31









PARIS, 24 juin (Reuters) - Emmanuel Macron et Vladimir Poutine s'entretiendront par visioconférence vendredi dans le cadre du dialogue stratégique franco-russe et évoqueront notamment les crises internationales, comme l'Ukraine ou la Libye, a annoncé mercredi l'Elysée. Il s'agit de donner "suite à la volonté que les deux présidents ont exprimé ensemble notre dialogue stratégique sur les grands thèmes de la sécurité en Europe, le cyber, la gestion des crises mondiales et la coopération multilatérale", a précisé une source à la présidence française. "Il y a besoin d'avancer davantage sur l'agenda des crises, sur l'Ukraine en particulier, tout ça ne sera pas fait après-demain, il s'agit de faire un point d'étape et de se fixer un calendrier, de se fixer des échéances, de reposer des exigences et d'écouter la vision de notre partenaire russe sur ces sujets-là", a-t-on ajouté. (Marine Pennetier, édité par Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.