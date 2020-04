VISIATIV voit son activité progresser de 2% au premier trimestre

(AOF) - Au premier trimestre 2020, Visiativ a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 42,3 millions d'euros, en progression de 2%. À périmètre et taux de change constants, il recule de 1%. Chiffre d'affaires trimestriel du pôle 3DExperience VAR (Value-added reseller) s'établit à 24,2 millions (-5% retraité de l'impact des taux de change et de la consolidation de CCSL), et celui du pôle Visiativ Platform à 18,1 millions d'euros (en progression de 9%, ou +4% en organique). À fin mars 2020, la trésorerie disponible s'établissait à 29,6 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires à l'international a progressé de 20% (+11% en croissance organique), représentant 25% du chiffre d'affaires du trimestre, contre 23% au 1er trimestre 2019 (24% sur l'ensemble de l'exercice 2019).

Les mesures de confinement en vigueur dans la plupart des pays où opère le groupe commencent à avoir un impact sur l'activité, particulièrement en France, avec des reports de décisions d'investissements des clients et des suspensions de quelques projets de déploiement sur site. Mais à ce stade, il juge prématuré de communiquer avec précision sur l'impact de la pandémie Covid-19 sur l'activité.

La dernière étude menée par EY pour le compte du Syntec Numérique souligne que les éditeurs français ont affiché une croissance de 10% de leur chiffre d'affaires l'an passé (à 16 milliards d'euros). Néanmoins cette croissance avait atteint 13% entre la période 2016/2017. De plus certains de ces grands acteurs traversent des difficultés : ainsi Criteo, numéro deux du classement, a subi un recul de son activité (passée de 2,036 milliards en 2017 à 1,947 en 2018). De même l'activité édition de Sopra Steria a reculé de 619 millions d'euros à 615,5 millions en 2018. Sans les dix premiers éditeurs du classement, le secteur afficherait une croissance de 18%. Le chiffre d'affaires généré par le Saas est passé de 24% à 37 % en trois ans pour les éditeurs. Tous les acteurs de moins de 5 ans développent désormais des offres Saas. La plupart des éditeurs soulignent que la pénurie de talents sur le marché constitue un frein à leur développement.