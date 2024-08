Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Visiativ: succès de l'OPA lancée par Alliativ information fournie par Cercle Finance • 20/08/2024 à 08:50









(CercleFinance.com) - Euronext Paris a fait connaître à l'AMF qu'au 14 août, date ultime fixée pour le dépôt des ordres présentés à l'offre publique d'achat (OPA) initiée par Alliativ visant les actions Visiativ, elle a reçu en dépôt 2.271.197 actions.



Par conséquent, l'initiateur est en mesure de détenir à la clôture de l'offre, individuellement, 4.434.643 actions Visiativ, soit 95,32% du capital et au moins 92,61% des droits de vote de cette société de logiciels pour entreprises.



Il déposera donc une demande de mise en oeuvre d'un retrait obligatoire aux mêmes conditions financières que l'OPA. La suspension de la cotation des actions Visiativ est maintenue dans l'attente de la mise en oeuvre de ce retrait obligatoire.





Valeurs associées VISIATIV 37,00 EUR Euronext Paris 0,00%