Visiativ se renforce en Allemagne

(AOF) - Visiativ a annoncé l'acquisition de la société allemande MB CAD GmbH, distributeur et intégrateur historique et indépendant des logiciels SolidWorks et 3DExperience, basé dans le sud de l'Allemagne, en Bavière. Cette acquisition, qui consolide le développement international de Visiativ (27% de l'activité hors de France en 2021) déjà présent en Allemagne à travers son activité Consulting, permet au groupe de doter ses activités Software d'une première position outre-Rhin pour conquérir le marché des PME et ETI industrielles allemandes.

MB CAD a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 8 millions d'euros en 2021, accompagné d'une rentabilité conforme aux standards du secteur. La société compte une trentaine de collaborateurs répartis sur les deux implantations de la société dans le sud de l'Allemagne : Bruckmühl, son siège social au sud de Münich, et Schwaig bei Nürnberg.

L'acquisition de 100% du capital de MB CAD, qui sera consolidée à compter du 1er juin 2022, est financée intégralement en numéraire.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Editeurs de logiciels : plusieurs acquisitions dans la santé

D'après le cabinet d'étude de marché IDC, le secteur de la santé devrait dépenser plus de 15 milliards de dollars dans le logiciel et les serveurs cloud d'ici 2023. Après que Microsoft a repris la société Nuance, qui mêle reconnaissance vocale et télémédecine, pour 16 milliards de dollars, c’est au tour d’Oracle de mener la plus grosse acquisition de son histoire en reprenant Cerner, numéro deux de la distribution de logiciels médicaux aux Etats-Unis. Le montant de cette opération, réalisée en cash, s’élève à 28,3 milliards de dollars. Cerner, qui a enregistré 5,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021, pourrait permettre à Oracle de renforcer ses positions dans le cloud alors que le groupe américain peine à se développer autant que ses principaux rivaux comme Google, Microsoft ou Amazon Web Services.