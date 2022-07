Visiativ se renforce dans les activités de conseil à l'international

(AOF) - Visiativ a acquis Braithwaite, cabinet de conseil en financement de l’innovation basé au Canada (Toronto) et en Irlande (Dublin). Cette acquisition vient renforcer les activités de conseil en management et financement du groupe (sous la marque ABGI) en Amérique du Nord (Canada - Ontario) et dote également le groupe d’une nouvelle implantation en Europe (République d’Irlande).

Rassemblant une trentaine de consultants, Braithwaite a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 2,5 millions de dollars canadiens (1,9 million d'euros). Sa rentabilité est en phase avec celle d'ABGI.

L'acquisition de 100% du capital de Braithwaite, qui sera consolidée à compter du 1er juillet 2022, a été convenue d'être financée intégralement en numéraire.

