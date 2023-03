Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Visiativ: rentabilité améliorée en 2022 information fournie par Cercle Finance • 22/03/2023 à 10:50









(CercleFinance.com) - L'éditeur-intégrateur de logiciels Visiativ publie un résultat net part du groupe de 11,1 millions d'euros au titre de 2022, en progression de 14%, et une marge d'EBITDA de 11% contre 10,3% en 2021, signant ainsi 'une nouvelle rentabilité record'.



Il a vu son chiffre d'affaires progresser de 21% à 258,8 millions (+11% en organique), marquant une nouvelle année de croissance organique à deux chiffres sur l'ensemble des activités. Le revenu annuel récurrent des abonnements SaaS s'est accru de 37%.



Avec 30,6 millions d'euros d'EBITDA sur une base proforma, 2022 a ainsi permis d'atteindre, avec un an d'avance, l'objectif d'EBITDA fixé début 2020 lors du lancement du plan Catalyst et ainsi concrétiser une nouvelle étape en matière de performance financière.



Au regard de cette performance, le conseil d'administration du 20 mars a décidé de proposer aux actionnaires, lors de l'assemblée générale du 25 mai, le versement d'un dividende de 1,10 euro par action en numéraire au titre de 2022.





