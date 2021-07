VISIATIV rachète Ma Sauvegarde

(AOF) - Visiativ a annoncé l'acquisition de la société Ma Sauvegarde, éditeur d'une solution de sauvegarde en temps réel des données des entreprises, auprès de son président fondateur Hervé Favre. " Ce rapprochement est une opportunité unique afin de compléter l'offre de sécurisation des données des clients du groupe Visiativ grâce notamment à la qualité des solutions et l'expertise des équipes de Ma Sauvegarde, mais également de permettre d'intensifier la dynamique de croissance de Ma Sauvegarde en France et à l'International " a explique le groupe technologique.

Le créateur de plateformes numériques pour la transformation des entreprises explique que Ma Sauvegarde permet de rendre accessible aux TPE et PME une technologie haut de gamme et innovante de sauvegarde et de restauration des données, semblable à celles utilisées massivement dans les grandes entreprises.

Plus de 3 000 entreprises font aujourd'hui appel à la plateforme SaaS Ma Sauvegarde, qui compte 12 collaborateurs et réalise près d'un million d'euros de chiffre d'affaires, en croissance de plus de 30% par an au cours des trois dernières années.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Informatique - Editeurs de logiciels

La dernière étude menée par EY pour le compte du Syntec Numérique souligne que les éditeurs français ont affiché une croissance de 10% de leur chiffre d'affaires l'an passé (à 16 milliards d'euros). Néanmoins cette croissance avait atteint 13% entre la période 2016/2017. De plus certains de ces grands acteurs traversent des difficultés : ainsi Criteo, numéro deux du classement, a subi un recul de son activité (passée de 2,036 milliards en 2017 à 1,947 en 2018). De même l'activité édition de Sopra Steria a reculé de 619 millions d'euros à 615,5 millions en 2018. Sans les dix premiers éditeurs du classement, le secteur afficherait une croissance de 18%. Le chiffre d'affaires généré par le Saas est passé de 24% à 37 % en trois ans pour les éditeurs. Tous les acteurs de moins de 5 ans développent désormais des offres Saas. La plupart des éditeurs soulignent que la pénurie de talents sur le marché constitue un frein à leur développement.