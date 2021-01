Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Visiativ : participation dans Visiativ Conseil portée à 97% Cercle Finance • 07/01/2021 à 15:40









(CercleFinance.com) - Visiativ annonce avoir finalisé, fin 2020, l'acquisition de 19,5% du capital de Visiativ Conseil (holding de contrôle de l'activité Conseil en innovation), portant à 97% sa participation totale dans cette filiale. Cette nouvelle opération, faisant suite à l'acquisition de 21% du capital réalisé dans le courant de l'année 2020, permet au groupe de bénéficier de l'intégration fiscale et de l'optimisation des structures. 'Ces opérations capitalistiques, qui renforcent la participation de Visiativ au sein d'un pôle stratégique, vont contribuer à accroître la création de valeur pour les actionnaires de Visiativ', ajoute le groupe.

