Visiativ: partenariat contre les cybermenaces information fournie par Cercle Finance • 06/02/2023 à 18:16

(CercleFinance.com) - Visiativ annonce s'associer à la Caisse d'Epargne Rhône Alpes pour proposer aux TPE et PME un accompagnement innovant et pragmatique dans un contexte de recrudescence des cybermenaces.



En 2022, une entreprise française sur deux a été la cible d'une cyberattaque, rappelle Visiativ qui indique que les risques sont lourds pour les TPE/PME (fraude bancaire, rançon, perte d'exploitation, perte de sauvegardes, pression des hackers de publier les données volées, impact en termes d'image, etc.).



Les partenaires comptent proposer une évaluation de la sécurité des système d'information via un diagnostic initial et proposer un plan de remédiation adapté aux vulnérabilités détectées avec la mise en place d'actions correctrices et de solutions pragmatiques.



'Enfin, une plateforme digitale conçue et mise à disposition par Visiativ assurera le pilotage de la sécurité informatique de l'entreprise et l'adoption d'une gouvernance cyber', précise Visiativ.