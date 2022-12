Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Visiativ: partenariat avec Dassault Systèmes et McPhy information fournie par Cercle Finance • 22/12/2022 à 13:13









(CercleFinance.com) - Visiativ annonce un partenariat avec Dassault Systèmes et McPhy Energy pour permettre à ce dernier de renforcer sa compétitivité sur le marché des équipements de production et de distribution d'hydrogène bas carbone.



Le partenariat prévoit un déploiement de la 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes chez McPhy, qui a aussi choisi de se tourner vers une plateforme collaborative déployée par les équipes de Visiativ, partenaire historique de Dassault Systèmes.



Cette plateforme offre des fonctionnalités de conception et de gestion du cycle de vie des produits plus collaborative contribuant ainsi à soutenir sa stratégie de croissance face à la montée en puissance de son activité.





