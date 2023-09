Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Visiativ: objectifs fixés à horizon 2028 information fournie par Cercle Finance • 20/09/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats semestriels, Visiativ annonce ses nouvelles ambitions à long terme, à travers son plan stratégique SHIFT5 (EXpérience, EXpertise, EXécution, EXpansion et EXcellence) pour la période 2024-28.



Dans ce cadre, la société vise à l'horizon 2028 les objectifs de réaliser 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 50% à l'international, et de développer fortement son modèle d'abonnements pour porter l'ARR (revenu annuel récurrent) à 100 millions d'euros.



En termes d'objectifs RSE, Visiativ prévoit les objectifs notamment de réduire ses émissions carbone de 5% par an (à périmètre constant) et de faire croître de 10% par an le nombre de salariés en situation de handicap en France sur la période 2023-28.





